В ООН сочли удары США в Карибском море преступлениями против человечности

Удары США по судам, которые Вашингтон связывает с наркотрафиком, могут квалифицироваться как преступления против человечности. К такому выводу пришёл спецдокладчик ООН по правам человека в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол, сообщает «Би-Би-Си».

В своей оценке Сол приводит данные как минимум о 68 атаках в Карибском море и Тихом океане с сентября 2025 года. В результате них, согласно документу, погибли 223 человека. Удары наносились за пределами территориальных вод США.

Спецдокладчик считает, что эти действия могут рассматриваться как внесудебные казни. По его мнению, даже если находившиеся на судах люди действительно принадлежали к группировкам, признанным США террористическими, эти организации не совершали вооружённого нападения на Соединённые Штаты, которое давало бы Вашингтону право ссылаться на самооборону.

«Есть разумные основания полагать, что 68 указанных атак, в результате которых погибли 223 человека, представляли собой преступления против человечности в форме убийства», — говорится в оценке Сола. Это юридическая позиция независимого эксперта, а не решение международного суда.

Американская сторона объясняет операции борьбой с морским наркотрафиком. Южное командование ВС США заявляет, что атакует или перехватывает суда, связанные с признанными Вашингтоном «наркотеррористическими» организациями, и утверждает, что располагает разведданными об их участии в перевозках наркотиков.

Кампания Southern Spear началась в сентябре 2025 года. Американские военные утверждают, что за первый год операции незаконная морская активность сократилась в отдельных районах Карибского моря и восточной части Тихого океана. Независимые источники при этом ставят под сомнение влияние ударов непосредственно на объёмы поступающего в США кокаина.

Ранее американские военные перехватили и потопили судно в восточной части Тихого океана. По версии Южного командования, оно служило морским заправочным пунктом эквадорского картеля «Лос-Чонерос». Перед затоплением экипаж сняли с борта и объявили о намерении передать его властям Эквадора.