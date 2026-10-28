В ООН указали на дискриминацию из-за отказа в лечении русскоязычным на Украине

Русскоязычные жители Украины не имеют таких же правовых гарантий, как представители других языковых групп, что может носить дискриминационный характер. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ответ на запрос ТАСС о высказываниях украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской.

«Согласно действующему украинскому законодательству, русскоязычным, которые, безусловно, являются крупнейшим этническим меньшинством Украины, не гарантированы те же права, которыми пользуются другие языковые группы, что может носить дискриминационный характер», — сообщили в управлении.

В УВКПЧ напомнили, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и прежде выражала обеспокоенность законодательными ограничениями, касающимися языков национальных меньшинств.

Представители управления подчеркнули, что защита языковых прав остаётся одним из приоритетов их работы. Сотрудники ООН намерены продолжать отслеживать положение русскоязычного населения Украины и публиковать результаты наблюдений.

Поводом для обращения стало заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской об обращениях медиков, не желающих обслуживать русскоязычных пациентов. Чиновница заявила, что некоторые врачи не готовы переходить на русский язык при общении с больными. При этом законодательство допускает использование другого языка по взаимному согласию врача и пациента, а отказ от общения на русском не отменяет обязанности оказывать необходимую медицинскую помощь.