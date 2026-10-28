Демонстративный отказ украинцев от русского языка за границей носит показушный характер и вызывает жалость, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, миллионы граждан Украины разъехались по всему миру, однако далеко не все владеют иностранными языками.

Дипломат привела в пример случай, который наблюдала в зарубежном отеле. Люди за соседним столиком замолкали, когда она приближалась, и возобновляли разговор, стоило ей отойти. Однажды, вернувшись с кофе, представитель МИД РФ услышала русскую речь. Как выяснилось, её соседями были украинцы.

«То есть всё, что они делают в плане языка — показушное, что их всё руководство говорит по-русски, думает по-русски, общается дома по-русски, что они сами, уезжая за рубеж, говорят по-русски», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее Мария Захарова назвала расчеловечиванием обсуждение отказа в медпомощи русскоязычным на Украине. Так она отреагировала на высказывание языкового омбудсмена Елены Ивановской о том, что подобный вопрос остаётся на усмотрение врача.