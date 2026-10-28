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Регион
Опубликовано 28 октября, 11:25

Захарова: Запад потерпел полное фиаско, пытаясь изолировать Россию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Попытки западных стран ограничить международные связи России закончились полным провалом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, мировое сообщество с брезгливостью наблюдает за действиями тех, кто пытается помешать контактам Москвы с другими государствами.

«Это полное фиаско Запада — эта самая якобы изоляция России. Это карикатура на их политику», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Одним из примеров она назвала давление на участников саммита Россия — Африка. Как отметила представитель МИД РФ, западные политики пытались отговорить своих африканских коллег от поездки на мероприятия в Москву.

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Напомним, третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября. Участие подтвердили 48 африканских государств, 22 из них представлены на уровне глав государств. Среди тем встречи — торговля, энергетика, продовольственная безопасность, технологии и гуманитарное сотрудничество.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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