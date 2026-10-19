В ООН забили тревогу из-за ударов ВСУ по России после атаки на Петербург

Участившиеся атаки ВСУ на российские регионы и рост числа пострадавших среди мирного населения вызывают серьёзную обеспокоенность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Особое внимание в организации обратили на недавние удары в районе Санкт-Петербурга.

Позицию главы всемирной организации озвучил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге 19 октября. По его словам, сообщения о новых жертвах среди гражданских лиц вызывают тревогу у руководства ООН.

«Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерации, включая недавние атаки в районе Санкт-Петербурга», — заявил Дюжаррик.

Представитель организации подчеркнул, что международное гуманитарное право требует защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры независимо от территории, на которой происходят боевые действия.

В ООН также выступили с требованием прекратить подобные удары. Дюжаррик отметил, что нападения на гражданское население и гражданские объекты недопустимы и нарушают международное гуманитарное право.

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Беглова, в городе оказались повреждены 14 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных. В результате налёта погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Возгорания также произошли на Петербургском нефтяном терминале, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе. После отмены воздушной опасности экстренные службы продолжили устранять последствия ударов.