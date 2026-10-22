В ОП назвали сферы, в которых подросткам запретят работать с 2027 года

В России с 1 марта 2027 года начнёт действовать новый перечень работ, запрещённых для подростков младше 18 лет. Ограничения затронут деятельность с опасными и вредными условиями труда, а также сферы, которые могут негативно повлиять на нравственное развитие несовершеннолетних. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Новый перечень заработает с 1 марта 2027 года и будет действовать 6 лет. Так, несовершеннолетние не смогут работать при наличии вредных факторов, а также при угрозе нравственному развитию: игорный бизнес, ночные клубы, хосписы, похоронные бюро и другое», — сообщил Машаров.

Сейчас законодательство предусматривает 2198 вредных и опасных профессий, недоступных для несовершеннолетних. Однако в начале октября Минтруд утвердил новый подход к ограничениям. Теперь запреты будут зависеть не от названия должности, а от характера выполняемых обязанностей.

По словам представителя Общественной палаты, такой механизм позволит исключить случаи, когда работодатели меняют название профессии, сохраняя при этом опасные условия труда. Новый документ включает 69 категорий работ, которые распределили по пяти разделам.

В первую группу вошли виды деятельности с вредными и опасными условиями труда независимо от отрасли. В частности, подросткам запретят работать в замкнутых и ограниченных пространствах, а также выполнять задачи, требующие применения средств защиты органов дыхания, за исключением респираторов.

Следующие три раздела охватывают работы с риском воздействия химических, физических и биологических факторов. В перечень включили в том числе деятельность с оборудованием лучевой диагностики, включая МРТ, КТ и УЗИ.

Пятый раздел касается сфер, способных причинить вред нравственному развитию несовершеннолетних. Помимо игорного бизнеса, ночных клубов и похоронных организаций, ограничения распространятся на оказание паллиативной медицинской помощи в хосписах. Также подросткам запретят выполнять определённые работы в сфере охотничьего хозяйства.

Новые правила будут действовать шесть лет. При этом сам перечень не содержит названий конкретных профессий: работодателям придётся учитывать реальные обязанности сотрудников и условия, в которых они выполняют свою работу.

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