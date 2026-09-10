В ОП призвали пересмотреть экзаменационные билеты ПДД из-за множества ошибок

Экзаменационные билеты на знание ПДД содержат большое количество ошибок и нуждаются в пересмотре. Такое мнение ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

По его словам, теоретическая часть экзамена должна проверять не только знание отдельных положений правил, но и реальное понимание дорожной обстановки. Такой подход Холодов считает полезнее проверки нюансов ПДД, которые редко встречаются водителям на практике.

«Здесь надо разбираться с билетами, потому что в билетах большое количество ошибок», — заявил автоэксперт.

Холодов рассказал, что сам просматривал экзаменационные задания и замечал похожие вопросы, в которых правильными считались разные варианты ответа. Встречаются также случаи с неясной формулировкой самого задания или спорным правильным ответом.

Для поиска таких проблем Общественная палата запустила портал нпдд.рф. На платформе пользователи могут сообщать об ошибках в билетах и действующей редакции ПДД, предлагать свои варианты изменений и голосовать за инициативы других участников.

По словам Холодова, автомобилисты уже активно пользуются разделом с замечаниями к экзаменационным вопросам. Лучшие предложения по совершенствованию правил планируется направлять в Правительство России.

В 2026 году уже изменился сам порядок получения водительских удостоверений. Life.ru подробно разбирал новые правила сдачи экзамена на права: практическую часть после успешно пройденной теории теперь должны назначить не позднее 60 дней, а использование запрещённых подсказок и технических средств на экзамене может привести к длительному отстранению от пересдачи.