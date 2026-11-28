В Оренбурге кабина грузового лифта на огромной скорости пролетела со второго до двадцатого этажа жилого дома. Причиной происшествия стал обрыв противовеса, сообщает «Комсомольская правда — Оренбург».

Грохот посреди ночи разбудил жильцов многоэтажки на улице Автомобилистов. Перепуганные горожане предположили, что произошёл взрыв, и вызвали экстренные службы. К счастью, в момент аварии внутри кабины никого не было.

В региональном управлении МЧС подтвердили выезд спасателей на место происшествия. По словам специалистов, обслуживающих подъёмник, произошла аварийная остановка лифта. Никто из жильцов не пострадал.