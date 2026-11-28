В Оренбурге кабина лифта взлетела на 20-й этаж после обрыва противовеса
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В Оренбурге кабина грузового лифта на огромной скорости пролетела со второго до двадцатого этажа жилого дома. Причиной происшествия стал обрыв противовеса, сообщает «Комсомольская правда — Оренбург».
Грохот посреди ночи разбудил жильцов многоэтажки на улице Автомобилистов. Перепуганные горожане предположили, что произошёл взрыв, и вызвали экстренные службы. К счастью, в момент аварии внутри кабины никого не было.
В региональном управлении МЧС подтвердили выезд спасателей на место происшествия. По словам специалистов, обслуживающих подъёмник, произошла аварийная остановка лифта. Никто из жильцов не пострадал.
Ранее в Тюмени лифт с девушкой внутри сорвался в шахту в 20-этажной новостройке. Жильцы дома пожаловались на регулярные неисправности подъёмников, которые возникали вновь спустя несколько дней после ремонта.