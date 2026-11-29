В Оренбурге 63-летний водитель ВАЗа сбил четырёх дорожных рабочих и врезался в два грузовика. Одного из пострадавших доставили в больницу, передаёт РИА56 со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла на Нежинском шоссе возле дома № 1А. По предварительным данным полиции, автомобилист превысил скорость и потерял управление. Легковушка столкнулась со стоявшим посреди дороги КамАЗом с включёнными проблесковыми маячками, сбила рабочих, а затем врезалась в другой грузовик.

В результате происшествия госпитализирован 22-летний мужчина. Ещё троим пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, в октябре в Оренбургской области произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек. Среди погибших оказался ребёнок. Две легковушки столкнулись на 41-м километре автодороги Каменноозёрное — Медногорск. Ещё четыре человека получили травмы, всех пострадавших госпитализировали.