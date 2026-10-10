В Оренбургской области подросток получил травмы при нападении быка

В посёлке Целинный Светлинского района Оренбургской области 14-летний подросток получил серьёзные травмы после нападения быка. Пострадавшего экстренно доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, вечером мальчик находился во дворе и выполнял хозяйственные работы возле сарая. В этот момент животное проломило калитку стойла и набросилось на подростка.

Врачи диагностировали у него множественные повреждения, в том числе рваные раны челюсти и левого бедра. Сейчас мальчику оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полиция проводит проверку. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства случившегося, в том числе выяснить, соблюдались ли правила содержания животного и почему бык смог выбраться из стойла.

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