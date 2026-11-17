Европейским странам не хватает готовности решать острые проблемы путём переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Желание и возможность решать острые проблемы путем диалога — это то, что находится в остром дефиците на Европейском континенте», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что позиция Евросоюза мешает его участию в переговорах по Украине. По словам представителя Кремля, европейские государства стремятся занять значимое место в дипломатическом процессе, однако их намерение продолжать давление на Россию препятствует конструктивному диалогу. Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на противоречие между заявлениями европейских политиков о готовности к переговорам и их практическими действиями.