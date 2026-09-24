В Пакистане отца задержали за попытку выдать трёхлетнюю дочь за 60-летнего мужчину

В Пакистане полиция задержала мужчину, которого подозревают в попытке выдать трёхлетнюю дочь замуж за 60-летнего жителя страны за 2,5 млн пакистанских рупий (около 2,6 миллиона рублей на момент публикации). Инцидент произошёл в городе Чаман провинции Белуджистан, сообщает The Media Line.

По данным полиции, отец девочки Абдул Баки договорился с мужчиной по имени Салах Уддин в рамках традиции walwar. Согласно этому обычаю, жених или его семья передают родственникам невесты оговорённую сумму денег.

При этом правоохранители успели вмешаться до завершения сделки. Договорённость существовала на бумаге, однако вся оговорённая сумма ещё не была передана, поэтому фактически брак заключён не был. Девочку и её мать взяли под защиту, отца задержали, а предполагаемого 60-летнего жениха объявили в розыск.

Следователи также проверяют возможную связь между этой историей и недавним убийством старшей сестры девочки Шукрии Биби. Она была невесткой Салах Уддина, а по подозрению в её убийстве задержан её супруг. Полиция выясняет, мог ли конфликт между двумя семьями быть связан с гибелью женщины.

Проблема ранних браков становится причиной споров и за пределами Пакистана. Ранее Life.ru рассказывал о призыве привлекать родителей к ответственности за организацию детских свадеб. Поводом стала история с символической свадьбой восьмилетнего мальчика и 13-летней девочки в Астрахани. Тогда специалисты подчёркивали, что подобные обряды не должны нарушать права ребёнка даже в тех случаях, когда юридическая регистрация брака не проводится.