Противоречит нормам: В России призвали наказывать родителей-цыган за свадьбы детей

Детский омбудсмен Ирина Волынец направила обращение в Госдуму с просьбой привлекать к ответственности цыган, которые устраивают свадебные торжества среди своих детей. В беседе с Life.ru она выразила уверенность, что родители понуждают детей вступать в брак, а это недопустимо с точки зрения физиологии ребёнка. Кроме того, это противоречит нормам этики и морали, а также нарушает права ребёнка и его детства.

Согласно п. 1 ст. 13 Семейного кодекса РФ брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. Согласно п. 2 ст. 13 СК РФ при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Таким образом, на федеральном уровне минимальный возраст для вступления в брак установлен в 16 лет, право на заключение брака с лицом моложе 16 лет федеральный законодатель предоставил законодателям субъектов Российской Федерации Ирина Волынец Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан

Волынец дополнила, что в Татарстане, согласно статье Семейного кодекса республики, в виде исключения при наличии особых обстоятельств может быть разрешено вступление в брак лицам в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, имеющим место жительства в Татарстане. По её словам, существуют случаи, когда родители проводят свадьбы малолетних детей, которые ещё не достигли десяти лет. Особенно это распространено в цыганских семьях, и, как ни парадоксально, это практикуется и в современном мире.

​Волынец призвала привлекать к уголовной ответственности родителей за проведение обряда бракосочетания по национальным обычаям в отношении детей, не достигшего возраста, с которого разрешены браки в органах ЗАГС.