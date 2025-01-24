«Только преступник женит ребёнка»: В РПЦ осудили цыган за проведение детских свадеб

Каждому здравому человеку будет чужда история с цыганской свадьбой детей, которая взбудоражила всю Астрахань. Христианин не женит восьмилетнего ребёнка, а вот уголовный преступник — да, рассказал в беседе с Life.ru священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви, иеромонах Макарий.

«В Уголовном кодексе РФ несколько сотен статей. Иногда, редко, одна, две, три имеют какое-то отношение к религии. Но в данном случае имеется статья 134 – половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Причём тут церковь? Когда мы ведёмся на такие вот приманки, которые нам подкидывают, что цыгане христиане, дети их женятся – не надо это делать, не надо вестись», — пояснил представитель РПЦ.

Макарий дополнил, что церковь никогда не будет отрицать или противодействовать применению государственных законов. По его словам, неправильно думать, что представители религии думают как-то иначе, или представляют по-другому. Священнослужитель уточнил, что это совершенно разрушительно по отношению и к обществу, и к религиозному строю наций. Существует закон, который надо соблюдать. Иеромонах также процитировал стихотворение, которое относится к истории с цыганской свадьбой.

Не в том беда, что ты бродяга Или солдат чужого флага. Не в том беда, что ты цыган Или родом из заморских стран. Будь ты хоть и американец, И в том не вижу я стыда. Но соблюдай закон за сполна. Иеромонах Макарий

Макарий отметил, что эта история со свадьбой не должна быть чужда полиции, органам следствия, прокуратуре, суду. По словам священника, цыган цыгану рознь, как и другие представители различных наций. Христианин — эта не ярлык, навешенный с рождения, а личный подвиг доброй воли. Собеседник Life.ru добавил, что не стоит прикрываться христианством. По его словам, только уголовный преступник «женит» своего ребёнка в столь раннем возрасте.