Life.ru поговорил с вице-главой автономии цыган России. Вот что там думают о нашумевшей «свадьбе года»

Вице-президент Федеральной национально-культурной автономии цыган России Степан Деметер рассказал, что ранние свадьбы одобряют не все цыгане. В беседе c Life.ru он поделился, что планируется провести видеоконференцию с представителями этнической группы из Астрахани, где практикуются браки среди детей.

По словам эксперта, на профилактическом мероприятии представителям объяснят, что такие союзы вызывают негатив и считаются неправильными. Необходимо сдвигать возраст вступления в брак среди цыган хотя бы к 16 годам, считает Деметер.

Мы будем проявлять свою позицию, общаться с ними (с этими этническими группами, где практикуют такие ранние браки) и показывать то, что цыгане это осуждают сами, это неправильно. И самое главное, что это оказывает максимальный негатив к нашему народу. То есть непонимание, агрессию, осуждение, привлечение органов опеки и так далее. Степан Деметер Вице-президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган

Эксперт также сообщил, что существуют две этнические группы цыган, где практикуются ранние браки: влахи и калдерари. Однако, по словам специалиста, данная традиция была взята именно от русской культуры: в своё время дворяне отдавали своих дочерей в 13–14 лет.

«Вот поэтому у цыган, именно российских цыган, очень много взято традиций из русской культуры, в том числе и ранние браки. Но большинство цыган это не поддерживают, даже осуждают эту традицию. Они за то, чтобы браки происходили ближе к 17–18 годам», — поделился Деметер.

В подобных союзах есть и свои плюсы, и в них гораздо больше хорошего, чем кажется со стороны. Так, ранние браки среди цыган чаще всего прочнее обычных. Молодожёны реже разводятся, а невесты вступают в семейную жизнь целомудренными.