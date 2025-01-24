Life.ru поговорил с вице-главой автономии цыган России. Вот что там думают о нашумевшей «свадьбе года»
В автономии цыган России осудили свадьбу с восьмилетним ребёнком в Астрахани
Вице-президент Федеральной национально-культурной автономии цыган России Степан Деметер рассказал, что ранние свадьбы одобряют не все цыгане. В беседе c Life.ru он поделился, что планируется провести видеоконференцию с представителями этнической группы из Астрахани, где практикуются браки среди детей.
По словам эксперта, на профилактическом мероприятии представителям объяснят, что такие союзы вызывают негатив и считаются неправильными. Необходимо сдвигать возраст вступления в брак среди цыган хотя бы к 16 годам, считает Деметер.
Мы будем проявлять свою позицию, общаться с ними (с этими этническими группами, где практикуют такие ранние браки) и показывать то, что цыгане это осуждают сами, это неправильно. И самое главное, что это оказывает максимальный негатив к нашему народу. То есть непонимание, агрессию, осуждение, привлечение органов опеки и так далее.
Эксперт также сообщил, что существуют две этнические группы цыган, где практикуются ранние браки: влахи и калдерари. Однако, по словам специалиста, данная традиция была взята именно от русской культуры: в своё время дворяне отдавали своих дочерей в 13–14 лет.
«Вот поэтому у цыган, именно российских цыган, очень много взято традиций из русской культуры, в том числе и ранние браки. Но большинство цыган это не поддерживают, даже осуждают эту традицию. Они за то, чтобы браки происходили ближе к 17–18 годам», — поделился Деметер.
В подобных союзах есть и свои плюсы, и в них гораздо больше хорошего, чем кажется со стороны. Так, ранние браки среди цыган чаще всего прочнее обычных. Молодожёны реже разводятся, а невесты вступают в семейную жизнь целомудренными.
Напомним, что свадьба восьмилетнего цыгана и его 13-летней «супруги» ранее взбудоражила всю Астрахань. Всё происходило на фоне роскошного оформления: хрустальные люстры, фрукты, шикарный торт и фонтаны из шампанского. Однако полиция не нашла нарушений закона в свадьбе детей в Астрахани. Ведь торжество носило исключительно символический характер и не являлось официальной регистрацией брака.
Telegram / Краснодар и край