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24 января, 15:25

Life.ru поговорил с вице-главой автономии цыган России. Вот что там думают о нашумевшей «свадьбе года»

В автономии цыган России осудили свадьбу с восьмилетним ребёнком в Астрахани

Вице-президент Федеральной национально-культурной автономии цыган России Степан Деметер рассказал, что ранние свадьбы одобряют не все цыгане. В беседе c Life.ru он поделился, что планируется провести видеоконференцию с представителями этнической группы из Астрахани, где практикуются браки среди детей.

По словам эксперта, на профилактическом мероприятии представителям объяснят, что такие союзы вызывают негатив и считаются неправильными. Необходимо сдвигать возраст вступления в брак среди цыган хотя бы к 16 годам, считает Деметер.

Мы будем проявлять свою позицию, общаться с ними (с этими этническими группами, где практикуют такие ранние браки) и показывать то, что цыгане это осуждают сами, это неправильно. И самое главное, что это оказывает максимальный негатив к нашему народу. То есть непонимание, агрессию, осуждение, привлечение органов опеки и так далее.

Степан Деметер

Вице-президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган

Мы будем проявлять свою позицию, общаться с ними (с этими этническими группами, где практикуют такие ранние браки) и показывать то, что цыгане это осуждают сами, это неправильно. И самое главное, что это оказывает максимальный негатив к нашему народу. То есть непонимание, агрессию, осуждение, привлечение органов опеки и так далее.
Мы будем проявлять свою позицию, общаться с ними (с этими этническими группами, где практикуют такие ранние браки) и показывать то, что цыгане это осуждают сами, это неправильно. И самое главное, что это оказывает максимальный негатив к нашему народу. То есть непонимание, агрессию, осуждение, привлечение органов опеки и так далее.

Эксперт также сообщил, что существуют две этнические группы цыган, где практикуются ранние браки: влахи и калдерари. Однако, по словам специалиста, данная традиция была взята именно от русской культуры: в своё время дворяне отдавали своих дочерей в 13–14 лет.

«Вот поэтому у цыган, именно российских цыган, очень много взято традиций из русской культуры, в том числе и ранние браки. Но большинство цыган это не поддерживают, даже осуждают эту традицию. Они за то, чтобы браки происходили ближе к 17–18 годам», — поделился Деметер.

В подобных союзах есть и свои плюсы, и в них гораздо больше хорошего, чем кажется со стороны. Так, ранние браки среди цыган чаще всего прочнее обычных. Молодожёны реже разводятся, а невесты вступают в семейную жизнь целомудренными.

Люди негодуют: В Госдуме призвали положить конец свадьбам среди цыганских детей
Люди негодуют: В Госдуме призвали положить конец свадьбам среди цыганских детей

Напомним, что свадьба восьмилетнего цыгана и его 13-летней «супруги» ранее взбудоражила всю Астрахань. Всё происходило на фоне роскошного оформления: хрустальные люстры, фрукты, шикарный торт и фонтаны из шампанского. Однако полиция не нашла нарушений закона в свадьбе детей в Астрахани. Ведь торжество носило исключительно символический характер и не являлось официальной регистрацией брака.

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Telegram / Краснодар и край

Елизавета Студеникина
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