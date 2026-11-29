На юго-западе Пакистана жертвами нападения вооружённых людей стали 11 работников угольных шахт. Трагедия произошла в округе Кохлу провинции Белуджистан, сообщает газета Dawn со ссылкой на местную полицию.

По словам начальника окружной полиции Тайяба Икбала, все погибшие работали на угольных шахтах Чамаланг. Правоохранители начали операцию по поиску преступников.

Тела погибших доставили в окружную больницу Кохлу. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших.

В последние годы в Белуджистане наблюдается рост активности вооружённых группировок. Объектами их нападений становятся как сотрудники силовых структур, так и мирные жители.