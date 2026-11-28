В Париже начались массовые демонстрации против насилия в отношении женщин. По предварительной оценке полиции, участие в акциях во французской столице могут принять около 40 тысяч человек, сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.

В Париже начались массовые демонстрации против насилия над женщинами. Видео © X / AnthoZ

Аналогичные мероприятия запланированы более чем в 30 городах Франции, включая Лилль, Лион и Марсель. Демонстрации приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.

В этом году из-за разногласий между организаторами парижские демонстранты разделились на две колонны. Участники первой направились от Пантеона к площади Италии. Они требуют окончательного принятия комплексного закона о противодействии насилию над женщинами и детьми, который в январе предстоит рассмотреть Сенату.

Второе шествие организовало движение #NousToutes. Его сторонники выступают также против расизма и ультраправых движений, а предложенный законопроект критикуют за чрезмерный акцент на наказаниях вместо профилактики преступлений.

Согласно официальной статистике, в 2025 году во Франции 111 женщин были убиты нынешними или бывшими партнёрами, что на 4% больше, чем годом ранее. Ещё 333 женщины пережили покушения на убийство.