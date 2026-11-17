В Париже началось шествие против роста стоимости жизни. Колонны демонстрантов идут от площади Нации к площади Италии. Такой маршрут согласовали для акции 17 ноября, пишет Le monde.

Протесты в Париже. Видео © Х / Simon Marseille

Среди участников — старшеклассники и студенческие объединения. Они несут флаги профсоюзов и плакаты с требованиями повысить зарплаты и осуждением полицейского насилия, сообщает издание. Акцию организовали профсоюзы. В этот день к забастовке и демонстрациям призвали, в частности, профсоюзные объединения работников госсектора, требующие пересмотра зарплат.

По предварительным данным, в Париже могут собраться на улицах от 40 до 80 тысяч человек. В регионах ожидают ещё 220–300 тысяч участников; общенациональный прогноз — до 360 тысяч.

Напомним, протестное движение во Франции продолжается с осени. Ранее Life.ru сообщал о демонстрации в Париже 14 ноября: по данным французского МВД, тогда на улицы страны вышли 106 тысяч человек. Полиция задержала более 15 человек. Французы протестуют против невнимания властей к внутренним проблемам страны на фоне постоянной поддржки Киева. Население недовольно дефицитом продуктов в магазинах, космическими ценами, нехваткой и дороговизной топлива.