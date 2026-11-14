Полиция Парижа применила слезоточивый газ против участников массовой акции протеста против роста цен и полицейского насилия. Столкновения произошли в районе площади Нации, где 14 ноября прошло многотысячное шествие. Как сообщает французское издание Jean-Marc Morandini, перед применением газа в сотрудников полиции полетели камни.

Участники демонстрации прошли от площади Республики через Бастилию до площади Нации. К протестам присоединились студенты, профсоюзы, «жёлтые жилеты» и правозащитные организации. Помимо мер против дороговизны жизни, они потребовали отказаться от законопроекта, расширяющего правовую защиту полицейских при применении оружия.

Ранее Life.ru рассказывал, что студенческие объединения на сегодняшней акции потребовали увеличить стипендии, восстановить льготы для иностранцев и улучшить условия обучения. Участники также выступили за доступное жильё, питание и медицинскую помощь. Представитель объединения Union Étudiante Сабрина Харбаш обратила внимание на неудовлетворительное состояние учебных зданий.