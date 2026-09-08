В партии Мерца потребовали его отставки после разгрома на выборах

В рядах Христианско-демократического союза призывают отправить в отставку канцлера Германии Фридриха Мерца после тяжёлого поражения партии на выборах в Саксонии-Анхальт. С таким требованием выступил заместитель председателя отделения ХДС в Мекленбурге-Передней Померании Тино Шоманн, пишет агентство DPA.

Политик считает, что канцлер должен освободить занимаемый пост и уступить место другому человеку. Поводом для такой позиции стали итоги регионального голосования, оказавшиеся для христианских демократов разгромными.

Недовольство однопартийца вызвало и выступление главы правительства на пресс-конференции в Берлине 7 сентября. Замглавы земельного отделения назвал его поведение ужасным и неискренним, а также заявил об отсутствии у руководителя эмпатии. По мнению Шоманна, немцы больше не доверяют действующему канцлеру, который не справляется с управлением страной.

Напомним, выборы прошли 6 сентября. По предварительным итогам, партия «Альтернатива для Германии» набрала 43,8%,голосов. ХДС получил лишь 17,2%, хотя на выборах 2021 года его поддерживали 37,1% избирателей. Фридриха Мерца после поражения спросили, может ли он уйти в отставку и как итоги выборов скажутся на его дальнейших планах. Тот ответил, что не намерен покидать свой пост. Тем не менее пока он сосредоточен не на кампании 2029 года, а на поиске способов вернуть партии общий политический успех.