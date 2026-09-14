В «Патриоте» показали единственный сохранившийся танк «Объект 219А»

Редкий советский опытный танк «Объект 219А» показали в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Представленная машина считается единственным сохранившимся экземпляром этого типа, пишет Zvezdanews.

Советский танк «Объект 219А» в парке «Патриот». Видео © Zvezdanews

Внешне бронемашину легко принять за один из вариантов Т-80, однако её выдают несколько характерных деталей. В частности, танк получил башню оригинальной конструкции с увеличенным внутренним объёмом, что должно было улучшить условия работы экипажа.

Особое внимание конструкторы уделили защищённости машины. Динамическую защиту разместили в том числе на крыше башни, дополнительное бронирование получил и люк механика-водителя.

«Объект 219А» создавали как дальнейшее развитие семейства Т-80. Первые опытные машины появились в начале 1980-х годов: разработчики стремились повысить защищённость танка, улучшить систему управления огнём и точность стрельбы.

В большую серию проект так и не пошёл. Однако часть опробованных на нём технических решений впоследствии использовали при создании более совершенного Т-80У, принятого на вооружение СССР в 1984 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Уралвагонзавод» передал российской армии очередную партию модернизированных Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Машины получили обновлённую всеракурсную защиту, а перед отправкой в войска каждый танк проходит обязательные проверки, включая пробег не менее 100 километров и тестирование вооружения, навигации и систем управления.