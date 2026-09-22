В Пентагоне объяснили, почему перенесли встречу с главой Минобороны Польши

Запланированную на среду встречу вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в Пентагоне перенесли из-за расписания. Об этом пресс-служба американского военного ведомства сообщила Польскому агентству печати (PAP).

«Встреча была отменена из-за несовпадения дат и в ближайшее время будет перенесена (на другую дату)», — уточнили PAP.

Напомним, Пентагон попросил перенести запланированную на 23 сентября встречу с главой Минобороны Польши. Американская сторона назвала просьбу срочной, не уточнив причин. В намеченное время в США отправятся замминистра обороны Павел Залевский и Магдалена Собковяк-Чарнецкая.