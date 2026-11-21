В Пензе заключили под стражу 60-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления сексуального характера в отношении семилетней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину задержали, после чего ему предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил требование, отправив 60-летнего пензенца в СИЗО на время расследования. Сейчас сотрудники СК совместно с полицейскими продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.