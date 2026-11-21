Ранее стало известно, что полиция в Великобритании разыскивает 65-летнюю бывшую учительницу химии Салли-Энн Боуэн, осуждённую за сексуальное насилие над двумя школьниками. В момент совершения преступлений ей было около 25 лет, а пострадавшим ученикам — 14–15. Один из них рассказал, что за пять месяцев учительница вступала с ним в интимную связь от 20 до 30 раз. Подросток считал её своей девушкой и был уверен, что между ними настоящие романтические отношения.