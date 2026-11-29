В Пензе 22-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела об угоне Volkswagen Polo. Владелец автомобиля, 40-летний местный житель, предложил подвезти её домой, но в итоге остался без машины, сообщает региональное УМВД.

По предварительной версии следствия, во время поездки пассажирка попросила забрать также её друзей. Водитель отказался, после чего между ним и знакомыми девушки возник конфликт. Пока мужчина выяснял отношения, пассажирка уехала на его автомобиле.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал об угоне служебного автомобиля заключённой в США. Инцидент произошёл в штате Нью-Мексико после посещения женщиной врача. Полицейские обнаружили брошенную машину примерно через час, однако самой беглянки в ней не было.