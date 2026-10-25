В Пензе юноша отправил в нокаут посетителя бара из-за обидной фразы

В Пензе 18-летний парень одним ударом отправил мужчину в больницу за фразу «Сапожник без сапог». Пострадавший упал, ударился головой и потерял сознание. Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность, сообщили в региональном управлении МВД.

Конфликт произошёл во время застолья в одном из городских заведений. Между компанией подозреваемого и другими посетителями вспыхнула ссора, в ходе которой один из мужчин произнёс обидную, по мнению юноши, фразу. Тот не сдержался и ударил оппонента кулаком в лицо.

О госпитализации мужчины с тяжёлыми травмами полицейские узнали от медиков. Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. На допросе он признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области рабочего приговорили к году колонии-поселения за гибель коллеги после ссоры из-за чужой куртки. Конфликт произошёл по дороге с поминок. Мужчина ударил сослуживца, тот упал и получил смертельную травму головы.