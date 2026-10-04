В Пензенской области локализовали пожар на базе вторсырья
Место пожара на базе вторсырья в Пензенской области. Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области
Огнеборцы локализовали пожар на базе вторсырья в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС со ссылкой на замначальника ведомства Сергея Севостьянова.
Пожар на территории базы вторсырья в Пензенской области. © «Макс» / МЧС Пензенской области
«На данный момент — локализация на площади тысяча квадратных метров», — сказал он.
Напомним, на месте возграния на базе вторсырья под Пензой работают семь пожарных расчётов. Огонь распространился на площади в тысячу «квадратов».
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