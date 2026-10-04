В Пензенской области локализовали пожар на базе вторсырья

Огнеборцы локализовали пожар на базе вторсырья в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС со ссылкой на замначальника ведомства Сергея Севостьянова.

Пожар на территории базы вторсырья в Пензенской области. © «Макс» / МЧС Пензенской области

«На данный момент — локализация на площади тысяча квадратных метров», — сказал он.

Напомним, на месте возграния на базе вторсырья под Пензой работают семь пожарных расчётов. Огонь распространился на площади в тысячу «квадратов».