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Опубликовано 4 октября, 14:16

В Пензенской области локализовали пожар на базе вторсырья

Место пожара на базе вторсырья в Пензенской области. Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области

Место пожара на базе вторсырья в Пензенской области. Обложка © «Макс» / МЧС Пензенской области

Огнеборцы локализовали пожар на базе вторсырья в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС со ссылкой на замначальника ведомства Сергея Севостьянова.

Пожар на территории базы вторсырья в Пензенской области. © «Макс» / МЧС Пензенской области

«На данный момент — локализация на площади тысяча квадратных метров», — сказал он.

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Напомним, на месте возграния на базе вторсырья под Пензой работают семь пожарных расчётов. Огонь распространился на площади в тысячу «квадратов».

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Матвей Константинов
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