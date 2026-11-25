В Пермском крае перед судом предстанет один из руководителей преступного сообщества, участники которого обманули более 350 человек. Злоумышленники выдавали себя за специалистов по проверке качества воды, обслуживанию электропроводки и систем безопасности. Общий ущерб превысил 13 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, преступная схема действовала с 2017 по 2021 год. Обвиняемый руководил структурными подразделениями сообщества, работавшими на территории Пермского края.

Участники группы приходили к гражданам под видом сотрудников коммерческих организаций. Они предлагали проверить качество питьевой воды, провести плановое обследование систем безопасности или обслужить электропроводку. При этом компании, от имени которых действовали злоумышленники, фактически не занимались предпринимательской деятельностью.

Под видом оказания услуг мошенники похищали деньги доверчивых жителей. В результате пострадали более 350 человек, а совокупный ущерб превысил 13 миллионов рублей.

Мужчине предъявили обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Во время расследования он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Свердловский районный суд Перми. Расследование уголовных дел в отношении остальных предполагаемых участников сообщества продолжается.