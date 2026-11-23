В Санкт-Петербурге предупредили о мошенниках, которые рассылают сообщения в мессенджерах, выдавая себя за представителей судебного пресс-бюро. Доверять такой переписке нельзя, заявила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она пояснила, что подразделение занимается исключительно взаимодействием со средствами массовой информации. Его сотрудники не отправляют гражданам процессуальные документы, не ведут судебное делопроизводство и не обсуждают обстоятельства конкретных разбирательств.

Кроме того, представители пресс-службы не консультируют участников процессов, не дают юридических рекомендаций и не приглашают людей на заседания. Поэтому любые подобные предложения от её имени должны насторожить получателя.

Особое внимание Лебедева обратила на попытки выманить у граждан коды подтверждения.

«СУДЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА КОДЫ НЕ ВЫДАЮТСЯ», — подчеркнула она, призвав не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять инструкции незнакомцев.

Не осталась без внимания и подпись «С уважением, судебная канцелярия», которой могут завершаться поддельные сообщения. Представитель судебной системы иронично заметила, что такая формулировка выглядит весьма неуклюже.