В Перми нашли мёртвой 12-летнюю девочку, которую искали четыре дня. О трагическом завершении поисков сообщил отряд «Прикамье поиск» на своей странице во «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким», — написали поисковики.

Школьница пропала утром 18 ноября по пути на занятия. Информацию о её исчезновении распространяли местные паблики, поиски продолжались несколько дней. Обстоятельства и причину смерти ребёнка пока не сообщают.

Ранее Life.ru писал о поисках 17-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Девушка исчезла после общения с женатым мужчиной из Туркменистана. Незадолго до пропажи она изменила внешний вид — стала собирать волосы, носить тёмную одежду и отказалась от косметики.