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Опубликовано 30 сентября, 12:20

В Пермском крае отменили беспилотную опасность и режим «Ковёр»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В Пермском крае объявили отбой беспилотной опасности и прекратили действие плана «Ковёр», введённого утром 30 сентября. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Режим повышенной готовности действовал с 07:40. Воздушное пространство временно закрывали в радиусе 100 километров от Перми и 50 километров от Березников. Кроме того, на территории региона ограничивали работу мобильного интернета.

Все указанные меры отменили в 12:10. Международный аэропорт Большое Савино также возобновил приём и отправку самолётов.

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Ранее Life.ru сообщал, что 25 сентября в Пермском крае уже вводили режим беспилотной опасности и ограничения на полёты. После стабилизации обстановки воздушная гавань вернулась к работе. Тогда на территории Березников также действовал план «Ковёр».

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Владимир Озеров
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