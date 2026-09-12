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Опубликовано 12 сентября, 12:28

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали 20 человек

Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края

В ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля у посёлка Чёлва в Пермском крае пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал 59.RU со ссылкой на краевой Минздрав.

Одиннадцать пассажиров автобуса госпитализированы. Ещё девять пострадавших, включая одного ребёнка, отказались от госпитализации. По данным источника канала, всего в автобусе находились 44 пассажира.

Обстоятельства аварии и причины столкновения устанавливаются. Официальных комментариев от ГИБДД на момент публикации не поступало.

Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей
Среди 13 погибших в страшном ДТП на М-8 под Архангельском оказались 3 детей

Ранее госавтоинспекция Братска сообщила, что 12 сентября около 6:30 на 284-м километре трассы А-331 «Вилюй» в Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, Lexus RX350 вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом.

Больше новостей о происшествиях на дорогах, авариях и безопасности движения — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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