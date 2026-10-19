В Перу врача заподозрили в убийстве 24-летней королевы красоты

В Перу 35-летнего врача-анестезиолога Хуниора Джонатана Родригеса Аристу заключили под стражу на девять месяцев по подозрению в убийстве его 24-летней возлюбленной Шароль Абигайль Кортес Крус. Девушка работала медсестрой и в 2024 году победила в региональном конкурсе красоты Miss Carnaval Utcubamba. Об этом сообщает Need To Know.

Тело девушки обнаружили 4 октября в квартире в городе Багуа-Гранде, где она проживала с бойфрендом. Мужчина сам обратился в полицию, утверждая, что застал возлюбленную без признаков жизни. Первоначально он предположил, что девушка могла покончить с собой, однако её родственники отвергли эту версию и потребовали расследования.

При осмотре помещения полицейские, по данным издания, обнаружили сильнодействующие препараты, включая фентанил, мидазолам и пропофол. Семья погибшей предположила, что врач мог воспользоваться доступом к лекарствам, который имел благодаря своей профессии. При этом первоначальная экспертиза не позволила установить точную причину смерти.

Родственники также утверждают, что на протяжении отношений девушка подвергалась физическому и психологическому насилию. По словам сестры погибшей, незадолго до трагедии у Шароль появлялись синяки, следы укусов и необычная сонливость. Следствие проверяет эти показания наряду с записями камер наблюдения, телефонными данными и результатами экспертиз.

13 октября суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу на девять месяцев — до 4 июля 2027 года. Адвокат врача намерен обжаловать решение.