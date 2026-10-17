Вышел вынести мусор и оказался в больнице: В Перу певца задержали после наезда на россиянина

В Перу известный певец Иван Вильякорта, один из лидеров популярной группы Los Villacorta, попал в ДТП, в котором серьёзно пострадал 77-летний россиянин. После аварии музыканта задержала полиция, а очевидцы заподозрили, что он мог находиться за рулём в нетрезвом состоянии, сообщает радио RPP.

Авария произошла днём 15 октября в городе Трухильо. Пострадавший Александр Русбалахнин вышел из дома вынести мусор, когда на него наехал автомобиль 47-летнего артиста.

Россиянин получил серьёзные травмы, в том числе перелом ноги. Его экстренно доставили в медицинское учреждение. По информации перуанского издания La República, у пострадавшего также диагностировали травмы головы.

После происшествия Вильякорту доставили в полицейский участок. Свидетели утверждают, что музыкант невнятно разговаривал и выглядел пьяным. Правоохранители назначили проверку на содержание алкоголя в крови.