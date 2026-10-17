Вышел вынести мусор и оказался в больнице: В Перу певца задержали после наезда на россиянина
В Перу известный певец сбил вышедшего вынести мусор 77-летнего россиянина
Иван Вильякорта. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / losvillacorta
В Перу известный певец Иван Вильякорта, один из лидеров популярной группы Los Villacorta, попал в ДТП, в котором серьёзно пострадал 77-летний россиянин. После аварии музыканта задержала полиция, а очевидцы заподозрили, что он мог находиться за рулём в нетрезвом состоянии, сообщает радио RPP.
Авария произошла днём 15 октября в городе Трухильо. Пострадавший Александр Русбалахнин вышел из дома вынести мусор, когда на него наехал автомобиль 47-летнего артиста.
Россиянин получил серьёзные травмы, в том числе перелом ноги. Его экстренно доставили в медицинское учреждение. По информации перуанского издания La República, у пострадавшего также диагностировали травмы головы.
После происшествия Вильякорту доставили в полицейский участок. Свидетели утверждают, что музыкант невнятно разговаривал и выглядел пьяным. Правоохранители назначили проверку на содержание алкоголя в крови.
Сам артист уже прокомментировал случившееся. Вильякорта принёс извинения пострадавшему и пообещал взять на себя расходы на лечение. По его словам, состояние россиянина стабильное, а представители музыканта поддерживают связь с пострадавшим.
Ранее Life.ru рассказывал об аварии микроавтобуса в турецкой Анталье, в которой пострадали шестеро россиян. При этом среди них не оказалось клиентов крупных туроператоров — членов Российского союза туриндустрии.