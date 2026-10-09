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Регион
Опубликовано 9 октября, 13:00

В Петербурге 13-летняя школьница попыталась поджечь полицейскую машину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница попыталась устроить поджог служебного автомобиля полиции. Предположительно, на опасный поступок ребёнка толкнули мошенники, которые используют несовершеннолетних для совершения преступлений. Об этом сообщает 78.ru.

Происшествие случилось вечером 8 октября в Василеостровском районе Северной столицы. Около 22:00 девочка предприняла попытку поджечь машину, принадлежащую специальному полку полиции.

За действиями подростка могли стоять аферисты. Предполагается, что неизвестные убедили школьницу выполнить противоправное поручение. Однако обстоятельства её общения с возможными организаторами пока не раскрываются.

В Следственном комитете подтвердили, что специалисты выясняют подробности случившегося. Правоохранителям предстоит установить мотивы поступка несовершеннолетней и проверить информацию о причастности мошенников.

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Подобные случаи уже происходили в Петербурге. Ранее Life.ru сообщал о школьнице, которую через чат-бот знакомств втянули в поджог полицейских автомобилей. По предварительным данным, злоумышленники запугали 14-летнюю девочку уголовным преследованием и убедили выполнить их указания. В результате на улице Марата загорелись две служебные машины, а саму несовершеннолетнюю задержали при подготовке очередного поджога.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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