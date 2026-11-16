В Санкт-Петербурге вынесли приговор бывшему заместителю директора центра социального обслуживания Красносельского района Галине Ившиной и ещё 20 участникам мошеннической схемы. Установлено, что фигуранты похитили из городского бюджета до 82 миллионов рублей, начисляя зарплаты фиктивным сотрудникам. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

«В результате преступных действий фигуранты причинили ущерб бюджету г. Санкт-Петербурга в лице Комитета финансов г. Санкт-Петербурга, администрации Красносельского района г. Санкт-Петербурга, а также самому государственному учреждению «КЦСОН Красносельского района» на общую сумму не свыше 82 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Организатором схемы суд признал Галину Ившину, которая занимала должность заместителя руководителя учреждения, а также временно исполняла обязанности директора. Она привлекла к махинациям заведующих отделениями, социальных работников и других сообщников.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае девять сотрудников Канского технологического колледжа осудили за махинации с бюджетными средствами. Работники образовательного учреждения фиктивно зачислили 175 человек на курсы переобучения и получили за несуществующие занятия более четырёх миллионов рублей. Некоторые граждане даже не подозревали, что числятся студентами. Организатором схемы суд признал заместителя директора колледжа, а участникам назначили принудительные работы и штрафы