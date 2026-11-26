Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 46-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в краже почти 14 миллионов рублей из автомобиля Lamborghini Urus. Мужчину подозревают в хищении 90 тысяч долларов и 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, преступление произошло вечером 17 ноября на Корпусной улице. Мужчина похитил деньги из салона автомобиля и скрылся, после чего распорядился наличными по своему усмотрению.

В пересчёте по курсу ЦБ на дату происшествия 90 тысяч долларов составляли 7 миллионов 420 тысяч 500 рублей. Вместе с рублёвой наличностью общая сумма похищенного достигла 13 миллионов 920 тысяч 500 рублей.

Руденко задержали 25 ноября. Во время допроса в качестве подозреваемого он дал признательные показания. При этом обвинение ему пока не предъявляли. В суде мужчина просил избрать более мягкую меру пресечения.

«Срок меры — 17 января 2027 года (1 мес. 24 сут.)», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, подозреваемый является уроженцем СССР и гражданином Грузии. Ему вменяют кражу в особо крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о краже почти 14 миллионов рублей из Lamborghini в Петербурге и задержании одного из подозреваемых. Деньги находились в сумке в салоне автомобиля, оставленного владельцем на Корпусной улице. Злоумышленники проверяли припаркованные автомобили и, обнаружив незапертый суперкар, забрали из салона сумку с наличными. По предварительным данным, деньги принадлежали блогеру, занимающемуся перепродажей машин.