В Санкт-Петербурге двое самокатчиков похитили из незапертой Lamborghini почти 14 млн рублей. Одного из подозреваемых уже задержали, пишет «Фонтанка».

Кража произошла 17 ноября на Корпусной улице в Петроградском районе. Злоумышленники проверяли припаркованные автомобили и, обнаружив незапертый суперкар, забрали из салона сумку с наличными. По предварительным данным, деньги принадлежали блогеру, занимающемуся перепродажей машин.

После обращения потерпевшего в полицию оперативники вышли на след 46-летнего мужчины. Его задержали в квартире на Полевой Сабировской улице.

Во время обыска правоохранители обнаружили более 3,3 млн рублей и $1,7 тысячи. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее в Москве задержали 20-летнего подозреваемого, который вынес из частного дома в Ленобласти имущество на 48,4 млн рублей. Его поймали на Рязанском проспекте спустя две с половиной недели после преступления.