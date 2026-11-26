В Пушкине 14-летняя школьница стащила из дома пенсионера ₽500 тысяч и валюту
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Из частного дома 64-летнего пенсионера в Пушкине пропали 500 тысяч рублей и $1 тысяча. По подозрению в хищении задержали 14-летнюю школьницу, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Мужчина обратился в полицию около 23:00 21 ноября. Правоохранители выяснили, что в тот же день между 17:00 и 22:00 неизвестный разбил окно на первом этаже и проник в жилище. Деньги он забрал из прикроватной тумбочки. Ущерб превысил 582 тысячи рублей.
Оперативники Пушкинского района установили предполагаемую участницу преступления и задержали её в квартире дома № 27 на Авангардной улице. Ею оказалась 14-летняя ученица одной из петербургских школ.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.
В октябре в Ленинградской области расследовали ещё одну крупную кражу из частного дома: подозреваемого в хищении имущества на 48,4 млн рублей задержали в Москве. По версии полиции, молодой человек проник в дом в посёлке Ленинское через 17-летнюю дочь владельца и за несколько часов вынес ценности. Его задержали спустя две с половиной недели после преступления.