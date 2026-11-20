В Петербурге арестовали подозреваемого в пытках криптовалютчика утюгом
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В Петербурге отправили в СИЗО подозреваемого в нападении на криптовалютчика, которого пытали раскалённым утюгом. Габиб Гусейнов останется под стражей до 17 января, следует из сообщения объединённой пресс-службы судов города.
По версии следствия, потерпевшего заманили в квартиру на Вязовой улице, где на него напали несколько человек. С одним из злоумышленников мужчина был знаком по совместным тренировкам в спортзале. Оказавшись внутри, он попал в ловушку: его связали, напоили таблетками и начали угрожать тесаком и горячим утюгом, которым прижигали руку и ногу.
Нападавшие также заставили пострадавшего написать расписку о долге и записали на видео признание в якобы существующей задолженности. В результате они завладели его криптокошельками на сумму не менее 82,6 миллиона рублей. Преступление, как полагают следователи, было совершено в период с вечера 26 октября до второй половины следующего дня. После этого участники нападения скрылись.
Гусейнова задержали 19 ноября по подозрению в разбое в особо крупном размере. На момент рассмотрения дела в суде обвинение ему ещё не предъявили. Сам мужчина просил избрать более мягкую меру пресечения, однако Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.
Ранее Life.ru сообщал о похожем разбойном нападении на 78-летнюю пенсионерку в подмосковном Щёлкове. Трое грабителей проникли в её дом, привязали хозяйку к кровати простынями и потребовали отдать деньги и драгоценности, угрожая ножом и холодным утюгом. Из сейфа злоумышленники забрали ценности на общую сумму около 1,1 миллиона рублей. Уже на следующий день полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к преступлению.