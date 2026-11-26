Количество впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге за десять лет сократилось в два раза, хотя охват тестированием за этот период вырос в 2,2 раза. В 2025 году в городе зарегистрировали чуть более 1,8 тысячи новых диагнозов — на 14% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

«Если смотреть десятилетний период, если сравнивать 2025 и 2015 годы, то отмечается снижение в два раза. Не может не радовать увеличение охвата тестирования. Если сравнивать десятилетний период, то тестирование наших граждан увеличилось в 2,2 раза. Это практически 34% от численности нашего населения», — рассказала специалист, слова которой приводит ТАСС.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. За десять месяцев число впервые выявленных случаев ВИЧ в Петербурге оказалось на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за последнее десятилетие вдвое увеличилась доля людей с ВИЧ, получающих медицинскую помощь и лечение.

На пресс-конференции также рассказали о наиболее распространённых путях передачи инфекции. Как сообщил главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, более 91% зарегистрированных случаев приходится на половой путь, ещё 8,2% — на парентеральный, преимущественно связанный с употреблением наркотических веществ.

«На сегодняшний день 91,2% — это половой путь передачи. 8,2% — это путь парентеральный, как правило, при употреблении наркотических средств. Если сложить эти две цифры, то получается, что на все остальные варианты приходится менее процента», — пояснил Гусев.

Врач отдельно обратил внимание на необходимость соблюдать осторожность при выборе салонов красоты и студий, где делают татуаж и пирсинг. По его словам, вероятность передачи ВИЧ при подобных процедурах невелика, однако она сохраняется, если нарушаются требования стерильности.

Главный врач Центра СПИД и инфекционных заболеваний Татьяна Виноградова посоветовала обращаться в проверенные медицинские учреждения и салоны. По её словам, клиент может убедиться в соблюдении правил обработки инструментов: индивидуальные стерильные наборы должны вскрываться непосредственно перед процедурой.

Ранее Минздрав России утвердил новый стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. Документ расширяет перечень лекарственных препаратов и медицинских услуг, в том числе предусматривает приём врача-психиатра-нарколога.