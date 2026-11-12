В Санкт-Петербурге автомобилистка столкнулась с машиной скорой помощи, после чего попыталась покинуть место происшествия, заказав эвакуатор для своего разбитого транспорта. Девушка могла находиться в состоянии опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказалась. Об этом сообщает 78.ru.

В Петербурге девушка врезалась в скорую и попыталась скрыться на эвакуаторе. Видео © 78.ru

Авария произошла на Московском проспекте. В результате удара легковой автомобиль получил повреждения, не позволявшие продолжить движение. Вместо того чтобы оставаться на месте ДТП, водительница решила воспользоваться услугами спецтехники и вывезти машину.

Как рассказал прибывший на вызов эвакуаторщик Павел, девушка намеревалась просто погрузить повреждённую легковушку и уехать. При этом автомобиль медиков к тому моменту уже забрал другой эвакуатор.

Очевидцы уточнили, что во время столкновения пациентов в карете скорой помощи не было. По предварительной информации, в результате дорожного происшествия никто не пострадал.