В Петербурге девушка врезалась в скорую и попыталась скрыться на эвакуаторе
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В Санкт-Петербурге автомобилистка столкнулась с машиной скорой помощи, после чего попыталась покинуть место происшествия, заказав эвакуатор для своего разбитого транспорта. Девушка могла находиться в состоянии опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказалась. Об этом сообщает 78.ru.
В Петербурге девушка врезалась в скорую и попыталась скрыться на эвакуаторе. Видео © 78.ru
Авария произошла на Московском проспекте. В результате удара легковой автомобиль получил повреждения, не позволявшие продолжить движение. Вместо того чтобы оставаться на месте ДТП, водительница решила воспользоваться услугами спецтехники и вывезти машину.
Как рассказал прибывший на вызов эвакуаторщик Павел, девушка намеревалась просто погрузить повреждённую легковушку и уехать. При этом автомобиль медиков к тому моменту уже забрал другой эвакуатор.
Очевидцы уточнили, что во время столкновения пациентов в карете скорой помощи не было. По предварительной информации, в результате дорожного происшествия никто не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал о пьяном водителе, который на Volkswagen протаранил Арку Победы в петербургском Красном Селе. После столкновения мужчина попытался сбежать, однако упал и не смог самостоятельно подняться. Прибывшие медики установили, что госпитализация ему не требуется, а повреждённую машину отправили на штрафстоянку.