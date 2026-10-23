В Петербурге ФСБ ликвидировала мошеннический узел связи

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции ликвидировали нелегальный узел связи, через который украинские мошеннические колл-центры могли совершать до 10 тысяч звонков россиянам ежедневно. Администрировавшего оборудование иностранца задержали и заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В Петербурге ФСБ пресекла до 10 тысяч звонков украинских мошенников в день. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По данным силовиков, мужчина 1990 года рождения действовал в составе преступной группы. Он обслуживал специальные SIM-боксы, обеспечивавшие работу зарубежных аферистов, целью которых было хищение денег российских граждан.

Во время обысков у подозреваемого изъяли оборудование для передачи телефонного трафика, включая роутер, маршрутизатор, компьютер, три мобильных телефона и камеру. Также обнаружили банковскую карту и два пропуска.

Как уточнили в полиции, блокировка нелегального узла связи позволила предотвратить до 10 тысяч мошеннических звонков в сутки.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге задержали 19-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, подозреваемых в обслуживании оборудования для украинских мошенников. По версии следствия, они поддерживали работу SIM-боксов и перемещали устройства между разными адресами, чтобы скрыть преступную деятельность.