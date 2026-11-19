Глава турфирмы в Петербурге получила пять лет условно за хищение более 3,7 млн рублей у клиентов. Приговор подтвердила объединённая пресс-служба судов города.

Петроградский районный суд признал генерального директора ООО «Мир Тревел» Елену Ярцеву виновной в мошенничестве. Женщина принимала индивидуальные заказы на туристические поездки, хотя заранее знала, что не собирается выполнять договорные обязательства. При этом у предпринимательницы уже имелись финансовые трудности.

Один из эпизодов произошёл в сентябре 2024 года, когда подсудимая заключила с покупателем соглашение на приобретение путёвки стоимостью 902,5 тысячи рублей. Мужчина перечислил ей несколькими платежами 912,3 тысячи, однако обещанной услуги так и не получил. Впоследствии выяснилось, что аналогичным способом руководительница компании завладела средствами ещё четырёх человек. Самый крупный ущерб отдельному потерпевшему составил почти 1,7 миллиона рублей, остальные лишились 397,7 тысячи, 362,8 тысячи и 414,2 тысячи соответственно.

По четырём эпизодам Ярцеву признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ, ещё по одному — по части 4 той же статьи. Испытательный срок составит пять лет. Кроме того, осуждённой запретили заниматься деятельностью в сфере туризма в течение четырёх лет и десяти месяцев. Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил на общую сумму 475 530 рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Челябинске турагента приговорили к пяти годам колонии общего режима за обман примерно 250 клиентов. Приговор Марии Родионовой вынесли в конце октября 2026 года. Женщина продавала сертификаты на авиаперелёты по сниженным ценам, обещая существенную экономию. Первоначально схема работала, однако позднее покупатели перестали получать оплаченные билеты. Совокупный ущерб составил почти 16 миллионов рублей.