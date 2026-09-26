В Санкт-Петербурге разыскивают 78-летнего Эдуарда Парвиайнена, местонахождение которого неизвестно с 23 сентября. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».

В Петербурге ищут 78-летнего внука рабочего Парвиайнена, укрывавшего Ленина. Фото © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Пропавший мужчина худощавого телосложения, у него седые волосы и голубые глаза. Поисковики продолжают устанавливать его местонахождение.

Согласно материалам Петербургского отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto, Эдуард Парвиайнен является внуком петроградского рабочего Петра Генриховича Парвиайнена. В доме семьи Парвиайнен на Карельском перешейке Владимир Ленин скрывался в 1917 году от Временного правительства.

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