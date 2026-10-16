В Петербурге ищут мужчину, прыгнувшего в Неву с Благовещенского моста
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В Санкт-Петербурге спасатели разыскивают мужчину, который вечером 15 октября прыгнул с Благовещенского моста в Неву. Поиски пока не принесли результатов.
В Петербурге ищут мужчину, прыгнувшего в Неву. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
Специалисты обследуют акваторию от ледокола «Красин» до Кроншпица. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает 78.ru.
Ранее в Курганской области спасли водителя из тонущего УАЗа. Автомобиль съехал в реку Исеть и перевернулся, заблокировав 76-летнего мужчину в салоне.