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Опубликовано 16 октября, 17:10

В Петербурге ищут мужчину, прыгнувшего в Неву с Благовещенского моста

Обложка © Wikipedia / GAlexandrova

Обложка © Wikipedia / GAlexandrova

В Санкт-Петербурге спасатели разыскивают мужчину, который вечером 15 октября прыгнул с Благовещенского моста в Неву. Поиски пока не принесли результатов.

В Петербурге ищут мужчину, прыгнувшего в Неву. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Специалисты обследуют акваторию от ледокола «Красин» до Кроншпица. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает 78.ru.

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