В Петербурге Kia врезалась в светофор и сбила пешеходов на тротуаре
Обложка © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
В Санкт-Петербурге автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов после столкновения со светофором. Авария произошла 17 ноября возле дома № 145 на Пискарёвском проспекте. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы, сообщили в прокуратуре города.
В Петербурге Kia врезалась в светофор и сбила пешеходов на тротуаре. Видео © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
По предварительной информации надзорного ведомства, водитель иномарки сначала врезался в стойку светофора, после чего машина продолжила движение и наехала на людей, стоявших на тротуаре.
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