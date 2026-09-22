В Петербурге нашли мёртвой 26-летнюю девушку после почти двух недель поисков

В Санкт-Петербурге нашли мёртвой 26-летнюю Анастасию, пропавшую почти две недели назад. Об этом «Осторожно, новости» сообщили родственники девушки.

Ещё накануне поиски девушки продолжались в информационном режиме. Причина смерти пока неизвестна, как и обстоятельства трагической находки.

Напомним, Анастасия перестала выходить на связь 10 сентября. Перед исчезновением она оставила дома телефон, документы и деньги, а камеры позднее зафиксировали её в петербургском метро.