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Опубликовано 9 октября, 18:15

В Петербурге объявляли план «Перехват» из-за похищения сотрудника ФССП

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Петербурге объявляли план «Перехват» после сообщения о предполагаемом похищении сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Предварительно мужчину увезли на белом BMW. Иномарку разыскивали в северной части города. Сотрудники ДПС остановили её уже во Всеволожском районе Ленинградской области. Всех участников произошедшего доставили в отдел полиции, пишет «База».

На Сахалине женщина похитила пятилетнего ребёнка, чтобы «проучить» родителей
На Сахалине женщина похитила пятилетнего ребёнка, чтобы «проучить» родителей

Ранее в Калининграде полиция раскрыла инсценировку похищения ради вымогательства. По данным МВД, мужчина вместе со знакомым пытался получить от своего 19-летнего сына более 50 тысяч рублей. Одного из участников задержали при передаче денег, после чего выяснилось, что угрозы пропавшему не было.

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Полина Никифорова
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