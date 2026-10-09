В Петербурге объявляли план «Перехват» из-за похищения сотрудника ФССП

В Петербурге объявляли план «Перехват» после сообщения о предполагаемом похищении сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Предварительно мужчину увезли на белом BMW. Иномарку разыскивали в северной части города. Сотрудники ДПС остановили её уже во Всеволожском районе Ленинградской области. Всех участников произошедшего доставили в отдел полиции, пишет «База».

Ранее в Калининграде полиция раскрыла инсценировку похищения ради вымогательства. По данным МВД, мужчина вместе со знакомым пытался получить от своего 19-летнего сына более 50 тысяч рублей. Одного из участников задержали при передаче денег, после чего выяснилось, что угрозы пропавшему не было.