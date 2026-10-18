В Петербурге огонь из квартиры перекинулся на крышу пятиэтажки

В Выборгском районе Санкт-Петербурга пожар в квартире распространился на кровлю пятиэтажного жилого дома. Возгорание произошло на Лесном проспекте, сообщили в городском управлении МЧС.

Сигнал поступил спасателям 18 октября в 16:18. В 16:49 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. На тушение направили пять единиц техники и 24 сотрудника МЧС. Площадь возгорания уточняется, сведений о пострадавших в сообщении ведомства нет.

Ранее в Московском районе Санкт-Петербурга ночью загорелась квартира в жилом доме. Огонь охватил 60 квадратных метров, два человека получили травмы и попали в больницу.